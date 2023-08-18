New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününde karışık seyirle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 34.500,66 puana çıktı. S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.369,71 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 düşüşle 13.290,78 puana geriledi. ABD'de yatırımcıların uzun süre daha faiz oranlarının yüksek kalabileceği endişeleri sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Öte yandan, kripto para birimi Bitcoin, yatırımcıların riskten kaçınma dalgasından etkilenmeye devam ederken, gün içinde 25 bin 700 doların altına inmesinin ardından 26 bin 160 dolarda dengelendi.