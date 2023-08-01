New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 kazançla 35.630,68 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalarak 4.576,73 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 14.283,91 puana geriledi. ABD'de şirket bilançoları ile makroekonomik veriler açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Kovid-19 ürün satışları düşen Amerikan ilaç şirketi Pfizer, gelir beklentilerini karşılayamadı. Şirketin hisseleri, yüzde 1'den fazla düştü. İkinci çeyrekte beklenenden daha küçük zarar ve beklentilerin üzerinde gelir bildiren ilaç devi Merck'in hisseleri ise kazançla başladığı günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek tamamladı. Ayrıca bilançosunda karışık sonuçlar bildiren Uber'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 düştü. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 9 milyon 582 bin ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda 46,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi. S&P Global tarafından açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise beklentiler dahilinde 49 oldu. Ülkede inşaat harcamaları ise haziranda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin altında yükseldi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecekte herhangi bir faiz indiriminin uzak olduğunu vurgulayarak, enflasyonda sürekli ve istikrarlı bir ilerleme görmeleri gerektiğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise eylülde faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini, enflasyon düştükçe işsizliğin artmasını beklediğini ancak bu artışın sınırlı olacağını kaydetti.

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 kazançla 35.630,68 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalarak 4.576,73 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 14.283,91 puana geriledi.

ABD'de şirket bilançoları ile makroekonomik veriler açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Kovid-19 ürün satışları düşen Amerikan ilaç şirketi Pfizer, gelir beklentilerini karşılayamadı. Şirketin hisseleri, yüzde 1'den fazla düştü.

İkinci çeyrekte beklenenden daha küçük zarar ve beklentilerin üzerinde gelir bildiren ilaç devi Merck'in hisseleri ise kazançla başladığı günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek tamamladı.

Ayrıca bilançosunda karışık sonuçlar bildiren Uber'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda 9 milyon 582 bin ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda 46,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi. S&P Global tarafından açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise beklentiler dahilinde 49 oldu.

Ülkede inşaat harcamaları ise haziranda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin altında yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecekte herhangi bir faiz indiriminin uzak olduğunu vurgulayarak, enflasyonda sürekli ve istikrarlı bir ilerleme görmeleri gerektiğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise eylülde faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini, enflasyon düştükçe işsizliğin artmasını beklediğini ancak bu artışın sınırlı olacağını kaydetti.