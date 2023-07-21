New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi artış gösterirken, S&P 500 endeksi de yükseldi. Nasdaq endeksi ise kayıp yaşadı. ABD'de şirketlerin açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında yer aldı.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 artışla 35.227,69 puana çıktı. Art arda onuncu gün yükselen endeks, 2017'den bu yana en uzun kazanç serisini elde etti.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,03 artışla 4.536,34 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 14.032,81 puana geriledi.

ABD'de şirketlerin açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Amerikalı nakliyat devi CSX'in hisseleri tahminlerin altında gelir bildirilmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde, geliri beklentileri karşılayamayan American Express'in hisseleri de yüzde 4'e yakın düştü.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçların, mart ayındaki bankacılık krizinden sonra yatırımcıların ABD tüketicisinin dayanıklılığı ile finansal sistemin sağlığına ilişkin endişelerini hafiflettiğini belirtti.