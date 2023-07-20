New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, ikinci çeyrek bilançolarının açıklanması ve şirket hisselerindeki değer kayıpları nedeniyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 9 günlük kazanç serisini tamamlayarak yükselişini sürdürdü. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise düşüş yaşadı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşerken, ikinci el konut satışları azaldı.

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 35.225,18 puana çıktı. Art arda dokuzuncu gün yükselen endeks, 2017'den bu yana ilk 9 günlük kazanç serisini elde etti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,68 azalarak 4.534,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kayıpla 14.063,31 puana geriledi.

ABD'de şirketlerin açıkladığı ikinci çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayan Tesla ile Netflix'in hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti.

Brüt kar marjı yüzde 18,2'ye gerileyen Tesla'nın hisseleri yüzde 10'a yakın azalırken, geliri analistlerin beklentilerinin altında kalan Netflix'in hisseleri yüzde 8'in üzerinde düştü.

Bugün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kazanç bildiren ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'un hisseleri ise yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de ikinci el konut satışları da haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesini kaydetti.