New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 34.509,03 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 4.505,42 puana geriledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 düşüşle 14.113,70 puana indi. ABD'de enflasyonun yavaşladığı ve bankaların güçlü çeyrek bilançolarının etkisiyle piyasalarda pozitif bir başlangıç yapıldı. Ancak kapanışta karışık bir seyir izlendi. JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun net karı artarken, Citigroup'un karında düşüş kaydedildi. ABD'de tüketici güven endeksi ise temmuzda 8,2 puan artarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edildi ve enflasyon verileri umut verici olarak değerlendirildi.