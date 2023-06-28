New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında sıkılaşma sinyali vermesi sonrası New York borsası karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 33.852,66 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yatay seyretti ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 13.591,75 puana çıktı. Ayrıca, ABD yönetiminin Çin'e yapay zeka çiplerinin ihracatına kısıtlama getirme planları çip şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. Apple'ın hisse değeri ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak şirketin piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermesi sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 33.852,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 4.377,15 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 13.591,75 puana çıktı.

Fed Başkanı Powell'ın bugün yaptığı açıklamaların ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Powell, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu kapsamında gerçekleştirilen panelde, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

Art arda faiz artırımlarını göz ardı etmeyeceklerini kaydeden Powell, bu yıl en az iki faiz artışının daha öngörüldüğünü yineledi.

Powell, bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda yüzde 2'ye döneceklerini düşünmediğini, 2025'te bu noktaya ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getirdi.

Öte yandan ABD yönetiminin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından ise çip şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisse değeri ise gün içinde 189,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve şirketin piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaştı.