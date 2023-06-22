New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'un Kongre sunumlarına devam etmesiyle birlikte New York borsası karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 33.946,71 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarken Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 13.630,61 puana yükseldi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları değişim göstermeyerek 264 binde kaldı ve cari işlemler açığı yüzde 1,5 artarak 219,3 milyar dolara çıktı. Spirit AeroSystems'in grev duyurusu sonrası hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 33.946,71 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak 4.381,89 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,95 kazançla 13.630,61 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin Kongre sunumlarına devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu söyledi.

Powell, sıkılaşma politikasında çok yol katettiklerini belirterek, son toplantıda faiz oranlarını sabit tutmalarının nedeninin karar vermek için kendilerine daha fazla zaman tanımak olduğunu aktardı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelecek toplantılarda uygun politika adımlarına karar verirken enflasyonun istikrarlı bir aşağı yönlü patika üzerinde olmasına bakacaklarını vurguladı.

Enflasyonun hala kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu söyleyen Bowman, yeterince kısıtlayıcı seviyeye ulaşmak ve enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla politika faizi artışı gerekeceğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Haziran ile biten haftada değişim göstermeyerek 264 bin oldu ve Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Ülkede cari işlemler açığı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 artarak 219,3 milyar dolara çıktı.

ABD'de ikinci el konut satışları da mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde geldi.

Öte yandan, Boeing tedarikçisi Spirit AeroSystems'in hisseleri, cumartesi günü başlayacak grev duyurusunu takiben şirketin Kansas tesisinde üretimi durdurması sonrasında, yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti. Boeing hisselerindeki yüzde 3 düşüş de dikkati çekti.