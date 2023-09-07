New York borsası karışık seyirle kapandı

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 34.500,73 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalarak 4.451,14 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kayıpla 13.748,83 puana geriledi.

Ülkede açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz artışlarını bitirmeyeceğine dair endişeleri artırırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 13 bin kişi azalışla 216 bine geriledi. Piyasa öngörülerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların Fed'in yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit tutmasını umduğunu ancak beklenenden zayıf gelen işsizlik maaşı başvurularının yatırımcılarda yapışkan enflasyon endişelerine neden olduğunu ifade etti.

Enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlara işaret eden analistler, bununla birlikte güçlü bir istihdam piyasasının Fed'in potansiyel faiz artışı ihtiyacını artırabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Çin'den gelen iPhone yasağı haberleri sonrasında dün yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Apple'ın hisselerinde bugün de yüzde 3'e yakın düşüş yaşanması dikkati çekti. Şirketin kaybı, 2 günde 200 milyar dolara yaklaştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, gelecek yıl işsizlik oranının artmasını ve yüzde 4'ün üzerine yükselmesini beklediğini kaydetti.

Williams ayrıca, beklenenden daha güçlü bir büyüme riski gördüğünü ifade etti.