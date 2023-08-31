New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 34.721,91 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 4.507,43 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 14.034,97 puana çıktı.

Son ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl daha fazla faiz artırımına gitmeyebileceği yönündeki beklentileri desteklemesi sonrası güne pozitif bir başlangıç yapan pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, kişisel tüketim harcamaları aynı dönemde yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 ile piyasa beklentileri dahilinde arttı.

İş gücü piyasasına dair veriler de takip edilmeye devam edilirken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Tarım dışı istihdam verisinden gelecek sinyallerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla ipucu sağlayacağına işaret eden analistler, Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceğini aktardı.

Öte yandan, Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da izlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu belirtti.