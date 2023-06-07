New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artışla 33.665,02 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 4.267,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kayıpla 13.104,90 puana geriledi. Yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 90 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,27 artışla 33.665,02 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 4.267,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kayıpla 13.104,90 puana geriledi.

Yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını beklerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisselerinde yüzde 3, Amazon'un hisselerinde yüzde 4,2 ve Alphabet'in hisselerinde yüzde 3,8 düşüş dikkati çekti.

Açıklanan verilere göre ise ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 23 artarak 74,6 milyar dolar ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,81'e inerken, 4 haftada ilk düşüşünü kaydetti.

Ülkede tüketici kredileri nisanda bir önceki aya göre 23 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artarken, 4,86 trilyon dolar hacme ulaştı.