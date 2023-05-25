New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. ABD'de borç limiti krizine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Ayrıca, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri, beklentileri aşan gelir tahminleri sonrası yüzde 25'e yakın yükselirken şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı.

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 32.764,65 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artarak 4.151,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kazançla 12.698,09 puana yükseldi.

ABD'de borç limiti krizine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak müzakerecilerin de görüşmelere devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Ülke borcunun temerrüde düşmesinin bir seçenek olmadığı konusunda hemfikir olduklarını yineleyen Biden, borç limitinde ilerlemenin tek yolunun iki partili bir anlaşma olduğunu dile getirdi.

McCarthy de bugün bir borç anlaşması olup olmayacağını bilmediğini belirterek dünkü görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Borç limiti müzakerelerine katılan Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, bugün bir borç limiti anlaşmasına varılmasının zor olduğunu belirtirken Cumhuriyetçi Patrick McHenry de bugün bir anlaşmaya varılacağını düşünmediğini ancak bekleyen sorunlar listesinin giderek kısaldığını ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Biden'ın ekibinin borç limiti üzerine verimli görüşmeler yaptığı işaret edilerek görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine inanıldığı ve tek seçeneğin Kongre'nin harekete geçmesi olduğu belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz oran artışlarında bir duraklamanın bugüne kadarki politikayı değerlendirmek için kendilerine alan sağlayacağını ifade ederek, Bankanın artırımları duraklatabileceği bir noktada veya yakında olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri, beklentileri aşan gelir tahminleri sonrası yüzde 25'e yakın yükselirken şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı. Nvidia'nın değer artışı Nasdaq endeksinin yükselişinde de etkili oldu.