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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı

Ekonomi Haberleri

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 33.286,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.193,16 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 kazançla 12.720,78 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin yerel saatle 17.30'da yapacağı borç limiti konulu görüşmeyi beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

McCarthy, borç limiti görüşmelerinin hassas bir noktada olduğunu vurgulayarak, bugün ya da yarın bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in, para politikası kararlarını alırken verilere bağlı kalması gerektiğini belirterek, haziran toplantısından önce birçok verinin daha açıklanacağını anımsattı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in, politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini aktardı.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones New York Fed Ekonomi Haberler

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