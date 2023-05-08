New York borsası karışık seyirle kapandı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 kayıpla 33.618,69 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 4.138,12 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 12.256,92 puana çıktı.

Yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,6'ya çıktı.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda kongre liderleriyle yarın bir araya geleceğini duyurdu.

Fed yetkililerin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Bankanın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını dile getirdi.

Haziran ayında yapılacak toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyleyen Goolsbee, üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini ifade etti.

Goolsbee, ABD borcunun temerrüde düşmesi veya bu konudaki müzakerelerin uzun sürmesinin tüketici güveninde ciddi düşüşe yol açabileceğine işaret ederek, bunun aynı zamanda finans sektöründeki baskıyı artırabileceğini ve daha sıkı kredi koşullarına yol açabileceğini kaydetti.

Öte yandan, merkezi ABD'de bulunan çok uluslu ilaç şirketi Catalent'in hisselerinin, bu yıl düşük gelir ve kar beklentileriyle yüzde 26'ya yakın değer kaybetmesi dikkati çekti. Amerikan gıda firması Tyson Foods'un hisseleri de şirketin geçen çeyrekte beklenmedik bir şekilde zarar açıklaması ve yıllık gelir tahminini düşürmesi sonrasında yüzde 16'nın üzerinde geriledi.