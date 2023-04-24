New York borsası karışık seyirle kapandı

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 33.875,40 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 4.137,36 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 azalışla 12.037,20 puana geriledi.

ABD'de ekonomiye ilişkin sinyaller ve şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün kapanışında karışık bir seyir izlendi.

Dün iflas başvurusunda bulunan ABD'li ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond'un hisseleri yüzde 35'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in ilk çeyreğe ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının mart sonunda geçen yıl sonuna göre yüzde 40,8 azaldığını ortaya koydu.