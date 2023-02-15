New York borsası karışık seyirle kapandı

NEW New York borsası, ABD'de beklenenden az yavaşlayan enflasyon verilerinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 34.081,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 4.136,03 puana inerken Nasdaq endeksi yüzde 0,55 artışla 11.959,08 puana yükseldi.

ABD'de enflasyon, ocakta yıllık bazda beklenenden az yavaşlarken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, çekirdek enflasyonun bu yıl yüzde 3,5 civarında olacağını, 2024'te yüzde 2,5 ve 2025'te yüzde 2 hedefine geri döneceğini tahmin ettiğini belirtti.

Fed'in işinin henüz bitmediğini ancak muhtemelen sona yaklaştığını dile getiren Harker, bir resesyon öngörmediğini; bu yıl yüzde 1'lik gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi beklediğini kaydetti.

Harker, son raporun, enflasyon hızla aşağı inmediğini gösterdiğine işaret ederek 25 baz puanlık faiz artışlarının korunması gerektiğini ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin birkaç yıl alabileceğini belirterek son aylarda ılımlı olmasına rağmen enflasyonun hala yüksek olduğunu vurguladı.

Son verilerin ilave faiz artırımlarını desteklediğini belirten Williams, "Fed henüz faiz oranlarını olması gereken yere yükseltmedi. Fed'in bir süre daha kısıtlayıcı faiz oranlarını sürdürmesi gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Williams Fed'in faiz oranlarını 2024 ve 2025'te düşürebileceğine işaret ederek yıl sonu için yüzde 5 ile yüzde 5,5 arasında bir faiz oranının makul göründüğünü dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyon konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak hizmet enflasyonunun da yavaşlaması gerektiğini vurgulayarak birinci önceliğin, fiyat istikrarını yeniden sağlamak olduğunu anlattı.