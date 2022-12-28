New York borsası karışık seyirle kapandı
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New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 33.241,56 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalarak 3.829,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kayıpla 10.353,23 puana geriledi.
ABD'de pay piyasalarında, 2022'nin son haftasının ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Çin'in Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberler piyasalardaki risk iştahını artırırken, tahvil faizlerindeki yükseliş özellikle teknoloji hisselerini baskıladı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 3,86'ya kadar tırmandı.
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi