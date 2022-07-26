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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artışla 31.990,04 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 3.966,84 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 azalışla 11.782,62 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararı öncesi endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Ülkede enflasyon ve büyüme odaklı endişeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine "Resesyona girmeyeceğiz." yanıtını verdi.

Analistler, devam eden bilanço döneminde şirketlerin karlılıkları ve gelecek döneme ilişkin beklentilerinin de piyasalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları artırabileceğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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