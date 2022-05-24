New York borsası karışık seyirle kapandı - Haberler

New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artışla 31.928,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalışla 3.941,48 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,35 kayıpla 11.264,45 puana geriledi.

Yükselen enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle endeksler karışık bir seyir izledi.

Teknoloji hisselerindeki düşüşler öne çıkarken, sosyal medya şirketi Snap'in, makroekonomik ortamın beklenenden daha fazla ve daha hızlı kötüleşmesini gerekçe göstererek ikinci çeyreğe yönelik gelir hedeflerini karşılayamayacağı konusunda yatırımcıları uyarması sonrası hisselerinde yaşanan düşüş yüzde 43'ü aştı.

Snap'in ardından diğer teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, Pinterest'in hisseleri ise yüzde 23'ü aşkın ve Alphabet'in hisseleri yüzde 5'e yakın düşüş gösterdi.

Yüksek seyreden enflasyon karşısında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) daha agresif faiz artırımlarına başvurmak zorunda kalacağı ve bu durumun ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişeleri gündemdeki yerini korurken, Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasına ilişkin kaleme aldığı bir yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsiz etkilerinin, Ukrayna'daki savaşın ve ekonomik görünüm üzerindeki arz kısıtlamalarının dikkatinde olunması ve Fed'in sıkılaşma politikasında dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 57,5'e inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede hizmet sektörü PMI da mayısta geçen aya göre 2,1 puan azalarak 53,5 ile 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD'de yeni konut satışları ise yükselen konut fiyatları ve konut kredisi faiz oranlarındaki artışın etkisiyle nisanda aylık yüzde 16,6 azalışla 591 bine inerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Fed'in son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olacağını belirtti.