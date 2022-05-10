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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalarak 32.160,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 4.000,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 11.737,67 puana çıktı.

Jeopolitik riskler ve Çin'de salgın tedbirleri devam ederken oluşan yüksek faiz ortamının ekonomik büyümeye zarar vereceği endişeleriyle yaşanan kayıpların ardından bugün açılışta toparlanma gösteren endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecinin daha da sertleşmek zorunda kalacağına dair tartışmalar gündemin odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları, enflasyonla mücadele kapsamında Bankanın sınırlarının anlaşılması açısından önem kazandı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, yaptığı açıklamalarda, 75 baz puanlık artışı göz ardı etmediklerini belirtti. Mester, yılın ikinci yarısında enflasyonda aşağı yönlü hareket olmazsa Fed'in hızlanması gerekebileceğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Fed'in enflasyonu kontrol etmesi gerektiğini ve bunu yapacağını aktardı. Gelecek iki veya üç toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını destekleyen Bostic, Fed'in politika sıkılaşmasının güçlü ve istikrarlı olması gerektiğini vurguladı. Bostic, her şeyin masada olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak nisan enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Martta yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösteren Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) yönelik piyasa beklentileri, nisanda yüzde 8,1 artması yönünde.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Haberler

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