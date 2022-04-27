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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 33.301,93 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarak 4.183,93 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 12.488,93 puan oldu.

Rusya- Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı gibi küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran gelişmelere rağmen güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Şirket bilançoları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Beklenenden iyi gelen bilançoları sonrası Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken, Visa'nın hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Bilançosu beklenenden kötü gelen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösterirken, ilk çeyrekte 1,2 milyar dolarlık zarar açıklayan Boeing'in hisseleri yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Ekonomik veri tarafında ise ABD'de öncü dış ticaret açığı olarak da adlandırılan mal ticareti açığı, martta aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor kaydetti.

Analistler, şirketlerin açıklanmaya devam edecek bilançolarının yanı sıra yarın ABD'de ilk çeyrek büyüme verisinin piyasaların odağında olacağını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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