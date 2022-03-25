New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 34.861,24 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 4.543,04 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 14.169,30 puana indi.

Piyasalarda Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilirken, endeksler haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in yüksek enflasyonla mücadele için daha hızlı hareket etmesi gerekebileceğini söylemesinin ve faizlerde 50 baz puanlık artış olasılığının artırmasının ardından yatırımcıların parasal sıkılaşmaya giden Fed'in ne kadar agresif olacağını değerlendirdiğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,49'a kadar çıkarak Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının ABD ekonomisini resesyona sürükleyip sürüklemeyeceği de değerlendirilmeye devam edilirken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün verdiği bir röportajda, dünyanın en büyük ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşına rağmen dirençli kalmasını beklediğini belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, devam eden enflasyon endişelerinin etkisiyle martta aşağı yönlü revize edilerek 59,4 oldu. Tüketici güveni Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.