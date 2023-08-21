New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gördü

New York borsası haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 düşüşle 34.463,69 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 4.399,77 puana çıktı. Teknoloji hisselerindeki artışa rağmen yükselen hazine getirileri pay piyasalarında karışık bir seyre neden oldu. Palo Alto Networks ve Nvidia gibi şirketlerin hisselerindeki değer kazançları dikkat çekti.