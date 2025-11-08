Haberler

New York Borsası Karışık Seyirle Haftayı Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ekonomik endişeler ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalarla haftanın son işlem gününü karışık bir şekilde kapattı. Dow Jones endeksi arttı, Nasdaq ise geriledi. Hükümetin kapanmasının devam etmesi ekonomik kaygıları artırırken, tüketici güven endeksi de beklentilerin altında kaldı.

New York borsası, ekonomiye ve teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 46.987,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 6.728,81 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalışla 23.004,54 puana geriledi.

Yatırımcıların ekonomiye ilişkin kaygılarıyla pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazının sürmesiyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'ın hükümetin faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için sunduğu yeni teklif Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi.

ABD'nin tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşaması hava yolu seyahati ve gıda yardımları gibi hizmetlerde aksamaya yol açarken, bu durumun uzaması ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri de artırdı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, dün verdiği bir röportajda, hükümetin kapanmasının ekonomik etkisinin beklenenden daha kötü olduğunu ancak kapanmanın sona ermesinin ardından ekonominin hızla toparlanabileceğini ifade etti.

Hükümetin kapanması dolayısıyla ekonomik veri akışında da aksama yaşanırken, alternatif göstergeler yakından takip edildi.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 50,3 puanla piyasa beklentilerinin altına düştü.

Bu değer, 1978'den bu yana ölçülen en düşük seviye olan Haziran 2022'deki 50 değerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Tüketiciler, federal hükümetin bir aydan uzun süredir kapalı kalmasının ekonomiye olası olumsuz etkileri konusundaki endişelerini dile getirdi.

Teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesi de risk iştahını düşük tuttu.

Yapay zeka alanında önemli rol oynayan şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 1,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 1,8 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1,7 geriledi.

Şirket bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, finansal hizmetler şirketi Block'un hisseleri, karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,7 değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Sandisk'in hisseleri ise finansal sonuçlarının üç aylık dönemde beklentileri aşmasının ardından yüzde 15,3 yükseldi.

Çevrim içi seyahat platformu Expedia'nın hisseleri de şirketin bu yıla ilişkin gelir beklentisini yükseltmesiyle yüzde 17,6 değer kazandı.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, şirket hissedarlarının Üst Yönetici (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onaylamasının ardından yüzde 3,7 düştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyüğü komşuda keşfedildi! 111 binden fazlası ördü
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi

Dünyanın en büyüğü komşuda keşfedildi! 111 binden fazlası ördü
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Sadece arkadaşına selam vermek istemişti, sonu oldu
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi

Facianın yaşandığı ilçe diken üstünde! Bina tahliye edildi
Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar

Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.