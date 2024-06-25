New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalarak 39.398,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 5.460,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 17.572,16 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcılarca takip edileceğini aktardı.

ABD'de perşembe günü açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla netlik sağlayabileceğini ifade eden analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 320,42'ye çıkarken, tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Endeks, bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Son birkaç günde sert satış dalgasına maruz kalan Nvidia ve bazı diğer yapay zeka ile ilişkili hisselerdeki yükseliş de dikkati çekti.

Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 2 artışla başlarken, açılışta Broadcom'un hisseleri yaklaşık yüzde 1, Qualcomm'un hisseleri yüzde 0,5 değer kazandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son veriler enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü gösterse de henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada bulunmadıklarını ifade etti.

Enflasyondaki ilerleme duraklama noktasına gelirse veya tersine dönerse, faiz oranını yükseltmeye açık olduğunu dile getiren Bowman, bu yıl ABD'de politika faizinde herhangi bir düşüş öngörmediğini kaydetti.