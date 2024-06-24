Üye Girişi
Haberler

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış baskısı sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla ipucu verebileceğini ifade ederek, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 39.184,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.459,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 17.640,26 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle Nvidia ve diğer bazı çip hisselerindeki satış basıkısı sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin bankanın izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla ipucu verebileceğini ifade ederek, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Haftanın son işlem gününde Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Geçen hafta cuma günü hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden Nvidia, bu haftaya da yüzde 2 kayıpla başladı.

Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri yüzde 4'e, Arm Holdings'in hisseleri de yüzde 2'ye yakın düştü.

Fed yetkilielerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda daha iyi verilerin, faiz oranlarının çok yüksek olup olmadığı sorusunu gündeme getireceğini kaydetti.

Goolsbee, "Enflasyonda geçen ay gördüğümüz gidişat sürerse ve buna reel ekonominin diğer bazı kısımlarında yavaşlama koşulları da eklenirse, o zaman bu kadar kısıtlayıcı kalıp kalmayacağımızı sorgulamaya başlamanız gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

New York Fed Ekonomi Güncel Haberler

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

Bakmadan Geçme

Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir? Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM OBP nedir, nasıl hesaplanır? OBP nasıl güncellenir? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Bugünkü EURO 2024 maçları saat kaçta? 24 Haziran bugün kimin maçı var?
Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü

Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title