New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası güne karışık seyirle başladı. Dow Jones endeksi azalış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise artış kaydetti. ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ve ekonomik veriler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 34.075,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 4.366,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 13.555,79 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta açıklanan para politikası kararları ile makroekonomik verilerin ardından Banka'nın "şahin" politikalarında sona gelmiş olabileceğine yönelik beklentilerin artması sonrası yatırımcıların para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu aradığını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, dün fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etmişti.

Kashkari, bugün yaptığı açıklamada da Fed'in, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için daha fazlasını yapmasının gerekebileceğini belirtti. Ekonominin politika duruşunun doğru seviyesinin ne olduğunu söyleyeceğine işaret eden Kashkari, ekonominin zayıfladığına dair çok fazla kanıt görmediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ve bunun devam etmesi halinde dikkatlerin faiz oranlarının ne kadar süre mevcut seviyelerde tutulacağına çevrileceğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 4,9 artışla 61,5 milyar dolara çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.