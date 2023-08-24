New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası güne karışık seyirle başladı. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları sonrasında teknoloji hisselerinde artış görülürken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi. Boeing'in bazı 737 uçaklarında tespit edilen uygunsuzluklar ise şirketin hisselerinde düşüşe neden oldu. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları da önemli veriler arasında yer aldı.

NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.439,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artarak 4.455,16 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artışla 13.834,31 puana çıktı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları sonrasında teknoloji hisselerinde artış görülürken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Nvidia'nın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 101 artışla 13,51 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 11,22 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bırakırken, Nvidia, üçüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 16 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin hisseleri bilançosunu açıklamasının ardından işlem gününe yüzde 3'e yakın yükselişle başladı.

Öte yandan, Boeing, şirketin bazı 737 uçaklarının kıç basınç bölmesindeki bağlantı elemanları deliklerinin uygunsuz şekilde açıldığını tespit etmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde düşüşle dört haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 ile Nisan 2020'deki Kovid-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüşünü kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada 230 bine indi.