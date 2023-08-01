New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası güne karışık seyirle başladı. Dow Jones endeksi yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri düşüş yaşadı. Pfizer, gelir beklentilerini karşılayamadı ve hisseleri düştü. Merck'in ise hisseleri değer kazandı. Uber'in hisseleri ise karışık sonuçlar nedeniyle düştü.