New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası güne karışık seyirle başladı. Dow Jones endeksi yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri geriledi. Şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları takip ediliyor.

NEW New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 30 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,09 artışla 35.091,98 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalarak 4.554,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kayıpla 14.273,29 puana geriledi.

ABD'de şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayan Tesla'nın yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,3 olan brüt kar marjının şirketin fiyat indirimleri yoluyla satışları artırma çabalarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18,2'ye gerilediği görüldü.

Bu yıl ücretli şifre paylaşım uygulaması başlatan Netflix'in abone sayısı ve geliri ikinci çeyrekte arttı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 8,2 milyar dolara çıkmasına rağmen analist beklentilerinin altında kaldı.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara geriledi.

İlaç şirketi Johnson & Johnson'ın da aynı dönemde satışları yüzde 6,3 ve hisse başına net karı yüzde 8,9 artış gösterdi.

Açıkladığı bilançoları sonrası Tesla hisseleri yüzde 4 ve Netflix hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederken, Johnson & Johnson hisseleri yüzde 4'ün üzerinde arttı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de temmuzda eksi 13,5 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.