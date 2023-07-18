New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. ABD'de şirket bilançoları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarının açılışında karışık bir seyir izlendi. Ülkede perakende satışlar beklentilerin altında artış gösterirken, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı düştü. Morgan Stanley'nin net karı azalırken, Bank of America'nın net karı arttı.

NEW New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükselerek 34.597.08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 4.521,78 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,23 kayıpla 14.212,25 puana geriledi.

ABD'de şirket bilançoları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarının açılışında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi. ABD'de sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla düştü. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puan düşerek yüzde 78,9 oldu.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklayan ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı yıllık bazda yüzde 13 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 19 arttı.

Beklentilerin üzerinde gelir açıklayan Bank of America'nın hisseleri yüzde 3'ün, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.