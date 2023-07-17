New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. Dow Jones endeksi değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise artış gösterdi. Şirket bilançoları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları karışık bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı imalat endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ford ise elektrikli kamyonetlerinin fiyatlarında önemli indirimler yaparak hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu.