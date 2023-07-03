New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

New York borsası, yarım gün işlem gerçekleştirilecek haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı. ABD'de kazançlı geçen yılın ilk 6 ayın ardından pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ikinci çeyrekte yaklaşık 480 bin araç üretirken, 466 binin üzerinde aracı da teslim etti. Tesla hisselerinin, şirketin analistlerin beklentilerini aşan üretim ve teslimat rakamları bildirmesi sonrasında yüzde 8'e yakın değer kazanması dikkati çekti. ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla New York borsasında bugün yarım gün işlem gerçekleştirilecek.