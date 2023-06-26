New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi. ABD'de büyüme verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Rusya'da yaşanan gelişmelerin de jeopolitik riskleri artırdığı belirtiliyor.