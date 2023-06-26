New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
Ekonomi Haberleri
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi. ABD'de büyüme verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Rusya'da yaşanan gelişmelerin de jeopolitik riskleri artırdığı belirtiliyor.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 33.730,79 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 4.344,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalarak 13.468,75 puana geriledi.
ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.
Analistler, bu hafta ABD'de büyüme verisinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.
Öte yandan hafta sonu Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanı sonrası yaşanan gelişmelerin de izlendiğini belirten analistler, bu durumun jeopolitik riskleri artırdığını aktardı.