New York borsası karışık seyirle açıldı

Güncelleme:
New York borsası, açılışta Dow Jones endeksinin artış gösterirken S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde düşüş yaşandı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası teknoloji şirketleri üzerindeki endişeler etkili oldu. Oracle'ın beklenenden düşük geliri de pazarları etkiledi.

NEW New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artarak 48.157,04 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.857,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kayıpla 23.485,26 puana düştü.

Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin desteklediği pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında teknoloji şirketlerine dair endişelerle karışık seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına düşürürken, faiz oranında yapılacak ek düzenlemelerin kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini ise gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bıraktı. Bu tahmin 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını ve ekonominin nasıl gelişeceğini görmek açısından beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Analistler, Fed'in faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruduğunu ifade ederek, bu duruşun yakın gelecekte daha fazla indirim anlamına gelmediğini belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Oracle'ın geliri beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Oracle'ın finansal sonuçlarının, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmalara yeni bir boyut kattığını kaydetti.

Oracle'ın hisseleri güne yüzde 16 düşüşle başlarken, yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerine de baskı yaptı.

CoreWeave'in hisseleri yüzde 8'e yakın, Nvidia ile AMD'nin hisseleri de yaklaşık yüzde 3 azaldı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada 236 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise eylülde yüzde 10,9 azalışla 52,8 milyar dolara düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
