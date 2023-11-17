New York borsası karışık seyirle açıldı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 34.964,82 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 4.509,55 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 14.101,44 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl güvercin dönüş yapacağı yönündeki beklentiler, son dönemdeki zayıf ekonomik verilerle desteklenirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de konut başlangıçları, ekimde yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede inşaat izinleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 artarak 1 milyon 487 bine ulaştı.

Öte yandan, üçüncü çeyreğe ilişkin bilançosunda beklenenden daha iyi sonuçlar bildiren Gap'in hisselerinin yaklaşık yüzde 25 artması dikkati çekti.

Elektrikli araç şarj ağı ChargePoint'in hisseleri ise gelir tahminlerinin düşürmesi ve üst düzey yöneticilerinde değişiklik yaptığını duyurması sonrasında yüzde 36 düşüş kaydetti.