New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artışla 34.513,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artarak 4.394,20 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 13.302,28 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" tutumu, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlikle endeksler açılışta karışık bir seyir izledi.

Söz konusu gelişmelerle 2018'in sonlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,91 seviyesine kadar yükseldi.

ABD piyasalarında bilanço dönemi yoğunlaşırken, analistler, Netflix ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin bugün açıklanması beklenen bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.