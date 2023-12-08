New York Borsası İstihdam Verisiyle Düşüşe Geçti
New York borsası, ABD'de beklenenden güçlü gelen istihdam artışının faiz indirim beklentilerini zayıflatmasıyla düşüşle başladı. İstihdamın artması ve işsizlik oranının düşmesi, Fed'in faiz indirimine başlama beklentilerini zayıflattı.
New York borsası, ABD'de beklenenden güçlü gelen istihdam artışının ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri zayıflatmasıyla haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 36.084,82 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalarak 4.576,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kayıpla 14.279,46 puana geriledi.
ABD'de grevdeki otomotiv işçilerinin işlerine dönmesinin de etkisiyle istihdamın kasımda beklenenden fazla artmasının ardından pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.
Ülkede tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü.
Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 artarak 34,10 dolara yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde artan ortalama saatlik kazanç verisi, maaşlardaki son dört ayın en güçlü artışına işaret etti.
Analistler, istihdamın beklenenden fazla artmasının ve işsizlik oranındaki düşüşün iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret ettiğini belirterek Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine dair beklentileri zayıflattığını aktardı.
Beklenenden güçlü gelen istihdam verisi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,23'e çıktı.