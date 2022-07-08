New York borsası istihdam verisinin ardından yatay seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi sonrası haftanın son işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 31.338,15 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 3.899,39 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artışla 11.635,31 puana çıktı.

ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin, Fed'in enflasyona karşı agresif şahin politikalarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasıyla güne düşüşle başlayan endeksler, dalgalı seyreden bir günün ardından kapanışta yatay bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

ABD'de artan resesyon endişelerine rağmen istihdamın haziranda beklenenden fazla artması, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,08 seviyesine çıktı.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin biraz zaman alabileceğini ve bunun zorlu bir yolculuk olabileceğini belirtti. Faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3 ila yüzde 3,5 arasına gelmesini beklediğine işaret eden Williams, çok fazla belirsizlik olduğunu aktardı. Williams, ekonomide temel durumun resesyon olmadığını ancak ekonominin yavaşladığını kaydetti.