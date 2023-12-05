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New York Borsası İstihdam Verilerine Odaklandı

5 Aralık 2023 17:59 Son Güncelleme: 18:01 Abone Ol

New York borsası, para politikasının seyrine ilişkin daha fazla değerlendirme yapabilmek için yatırımcıların dikkatleri istihdam verilerine yoğunlaşırken güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.