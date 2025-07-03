New York Borsası, İstihdam Verileri Sonrasında Yükselişle Açıldı

NEW New York borsası, beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 44.565,75 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 6.246,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 20.497,66 puana çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri geride bırakırken, pay piyasalarında açılışta pozitif izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam haziranda 147 bin kişi yükseldi, işsizlik oranı ise yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 28 Haziran ile biten haftada 233 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, bugünkü güçlü istihdam verilerinin ABD'de iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişeleri yatıştırdığını belirtti.

Verilerin yayımlanmasının ardından ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan artışla yüzde 4,36'ya kadar çıkarken, daha sonra yüzde 4,33 seviyesinde dengelendi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuzda faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 10'un altına geriledi.

Ülkenin dış ticaret açığı da mayısta yüzde 18,7 artışla 71,5 milyar dolara çıkarken, ihracatı yüzde 4, ithalatı yüzde 0,1 azaldı.

Analistler, yatırımcıların, makro ekonomik verilerin yanı sıra, ticaret müzakereleri ile Senato'da görüşülen vergi indirimi tasarısına dair gelişmeleri de takip edeceğini söyledi.

ABD'de Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla cuma günü kapalı olacak New York Borsası, bugün de erken kapanacak.