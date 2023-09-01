New York Borsası, İşsizlik Verileriyle Yükselişe Geçti

New York borsası, ABD'de artan işsizlik oranının ABD Merkez Bankası'nı ( Fed ) daha fazla faiz artırmaktan alıkoyacağına yönelik beklentilerle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artarak 34.876,24 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 4.530,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kazançla 14.129,96 puana çıktı.

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bu hafta açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı ve ADP Araştırma Enstitüsü'nün özel sektör istihdamı verilerinin ardından bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi de iş gücü piyasasındaki yumuşamayı gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam, ağustosta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Tarım dışı istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'ın üzerine çıktı.