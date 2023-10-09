New York Borsası İsrail-Hamas Çatışmalarıyla Düşüşe Geçti

New York borsası, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların neden olduğu tedirginlikle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. İsrail-Hamas çatışmaları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğine dair endişeleri artırdı. ABD'de açıklanan istihdam raporu ise Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdı.

New York borsası, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların neden olduğu tedirginlikle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,44 azalarak 33.259,84 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 azalışla 4.289,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 13.326,22 puana geriledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğine dair endişeleri artırdı.

Söz konusu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı bugün TSİ 16.46 itibarıyla yüzde 3,48 artışla 87,52 dolara çıkarken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,87 artarak 85,99 dolardan alıcı buldu.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.

Orta Doğu'dan gelen çatışma haberlerinin ardından büyük savunma ve enerji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi savunma şirketlerinin hisseleri sırasıyla yüzde 8'in ve yüzde 9'un değer kazandı. ExxonMobil ve Chevron gibi enerji şirketlerinin hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Öte yandan, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, analistler, bu durumun bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını belirtti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bugün yaptığı açıklamada, uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de başta enflasyon olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.