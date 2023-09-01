New York Borsası, İşgücü Piyasasındaki Yavaşlamaya İşaret Eden Verilerle Karışık Seyir İzledi

ABD'de işgücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden veriler sonrası New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla 34.837,71 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.515,77 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,02 azalışla 14.031,82 puana geriledi. Tarım dışı istihdam verilerinin ardından para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentileri yüzde 90'ın üzerine çıktı.

New York borsası, ABD'de işgücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret eden veriler sonrası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artışla 34.837,71 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.515,77 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 14.031,82 puana geriledi.

Ülkede bu hafta açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı ve ADP Araştırma Enstitüsünün özel sektör istihdamı verilerinin ardından bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de işgücü piyasasındaki yumuşamayı göstermesi sonrası güne pozitif bir başlangıç yapan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam, ağustosta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Tarım dışı istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Öte yandan ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de ağustosta 47,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.