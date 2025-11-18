New York Borsası İlk İşlem Gününü Düşüşle Tamamladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,18 azalarak 46.590,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 azalışla 6.672,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 22.708,08 puana indi.

ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden yayımlanmaya başlayan ekonomik veriler ve ABD'li çip üreticisi Nvidia ile perakende şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançoları, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları azalış beklentilerinin aksine ağustosta yüzde 0,2 arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de kasımda 18,7 değerine çıkarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlayan ekonomik veriler yakından izlenirken bu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan eylül ayına ilişkin istihdam raporu perşembe günü yayımlanacak.

Para politikası tarafında ise Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz indiriminin, iş gücü piyasasına yönelik artan riskler ve enflasyon risklerindeki son dönemdeki hafif azalış dikkate alındığında uygun bir adım olduğunu, bundan sonraki olası faiz indirimlerinde ise yavaş ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun hızlanmasından veya enflasyon beklentilerinin yükselmesinden endişe duymadığını, odak noktasının iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

Waller, aylarca süren zayıflama sonrasında bu hafta açıklanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporu veya gelecek birkaç haftada açıklanacak diğer verilerin, bir faiz indiriminin daha gerekli olduğu yönündeki görüşünü değiştirmesinin olası olmadığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 45 seviyesinde fiyatlanırken Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek.

Şirket bilançoları da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ederken bu yıl yapay zekayla ilgili hisselerdeki yükselişe öncülük eden çip üreticisi Nvidia'nın çarşamba günü açıklanacak finansal sonuçları yakından izlenecek.

Home Depot, Walmart, Target gibi ABD'li perakende devlerinin bilançoları da bu hafta yatırımcıların radarında olacak.