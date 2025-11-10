Haberler

New York Borsası, Hükümetin Yeniden Açılma Umutlarıyla Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD 'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair gelişmelerle New York borsası pozitif bir başlangıç yaptı. Dow Jones %0,23, S&P 500 %0,84 ve Nasdaq %1,52 değer kazandı. Senato'daki uzlaşma, yatırımcılar arasında umut yarattı.

NEW New York borsası, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artarak 47.095,06 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artışla 6.785,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 kazançla 23.354,85 puana çıktı.

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, dün hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin en uzun süreli kapanışının sona ermesine yönelik sürecin önünü açtı.

Hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısı, Senato'da yapılan prosedür oylamasında 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.

Tasarının Senato'da yapılacak nihai oylamadan geçerse Temsilciler Meclisi'nde de görüşülmesi, burada da kabul edilirse ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasıyla hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

Analistler 41'inci güne giren kapanmanın etkilerinin hava trafiğinin azaltılması ve gıda kuponlarına fon sağlanamaması gibi nedenlerle giderek arttığını belirterek, ancak Senato'daki uzlaşmanın yatırımcılara hükümetin yeniden açılacağına dair umut verdiğini kaydetti.

Hükümetin yeniden açılacağına dair beklentilerle hava yolu şirketlerinin hisselerindeki artışlar dikkati çekti.

United Airlines ile Alaska Air'in hisseleri yüzde 3'e yakın, American Airlines ile JetBlue Airways'in hisseleri yüzde 2,5 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen hafta kayıplar gören bazı teknoloji şirketi hisseleri, kapanmanın sona ermesi beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla yükselişe geçti. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Broadcom'un hisseleri de yüzde yaklaşık yüzde 3 arttı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.