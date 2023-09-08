New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası haftanın son işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 34.576,59 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 4.457,49 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,09 kazançla 13.761,53 puana ulaştı. Pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 34.576,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 4.457,49 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,09 kazançla 13.761,53 puana ulaştı.

Bazı enerji ve teknoloji hisselerinin yükselişi endekslerin toparlanmasına yardımcı olurken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta yayımlanan bir dizi beklenenden güçlü ekonomik veri sonrasında bugünün sakin geçtiğine işaret ederek, gelecek hafta açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Artan petrol fiyatları, beklentilerin üzerinde gelen hizmet sektörü verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin enflasyon korkularını beraberinde getirdiğine işaret eden analistler, bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği endişelerini beslediğini vurguladı.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ABD'de ağustos ayına ait tüketici fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelebileceğini ifade etti.

Fed'in yayımladığı nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporuna göre, ABD'de hane halkının net serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde yükselen borsa ve emlak fiyatlarının etkisiyle 154,3 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'den gelen iPhone yasağı haberleri sonrasındaki derin satış baskısıyla 2 günde yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybeden Apple'ın hisseleri de bugün yüzde 0,4 artış gösterdi.