New York Borsası Haftayı Düşüşle Tamamladı

New York borsası haftanın son işlem gününde düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi ve diğer önemli endeksler değer kaybetti. ABD'de tarım dışı istihdam artışı ve işsizlik oranının düşmesiyle birlikte analistler iş gücü piyasasının sıkı olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları da takip edildi. Amazon'un gelirleri artarken, Apple'ın gelirleri düşüş gösterdi.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 35.065,62 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalarak 4.478,03 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,36 kayıpla 13.909,24 puana geriledi.

Şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin yoğun olduğu haftalardan biri sonlanırken pay piyasaları pozitif seyirle başladığı haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin arttı, işsizlik oranı ise yüzde 3,5'e düştü. Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e inerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara çıktı.

Temmuz ayı istihdam raporunu değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, ülkede işsizlik oranının rekor düşük seviyelere yakın olduğunu belirterek, iş sahibi olan çalışma çağındaki Amerikalıların oranının 20 yılın en yüksek seviyesin bulunduğunu vurguladı.

Biden, göreve gelmesinden bu yana 13,4 milyon istihdam oluşturduklarına değinerek işsizlik oranının son 1,5 yıldır yüzde 4'ün altında olduğuna dikkati çekti.

Analistler, güçlü ücret artışları ve işsizlik oranındaki düşüşün iş gücü piyasasının sıkılığının sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Ülke ekonomisinin geçen ay beklentilerin altında istihdam sağladığını kaydeden analistler buna rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaştırma döngüsünde ekonomiyi resesyondan korumak için yeterli olabilecek ivmeyi koruduğunu ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Bankanın 2024'e kadar kısıtlayıcı bölgede olmasının muhtemel olduğunu söyledi.

ABD'de istihdam artışlarının düzenli bir şekilde yavaşladığını işaret eden Bostic daha fazla faiz oranı artışına gerek olmadığını savundu.

Chicago FedBaşkanı Austan Goolsbee de iş piyasasının soğumasına rağmen gücünü koruduğunu vurgulayarak enflasyonda da umut verici veriler alındığını anlattı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD'nin notunu düşürmesine ilişkin de konuşan Goolsbee bunun bir fark yaratacağını düşünmediğini ifade etti.

Öte yandan, dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un gelirleri nisan-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 11 artarken teknoloji devlerinden Apple'ın gelirleri yüzde 1 düşüş gösterdi.

Amazon'un hisselerinin bugün yüzde 8'in üzerinde yükselmesi, Apple'ın hisselerinin ise yüzde 5'e yakın değer kaybı dikkati çekti.