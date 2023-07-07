New York Borsası Haftayı Düşüşle Tamamladı

New York borsası haftanın son işlem gününde düşüş yaşadı. Dow Jones endeksi 180 puan değer kaybederek yüzde 0,55 azalışla 33.734,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 düşüş gösterdi. İstihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı endişelerini artırdı ve pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, istihdam verilerinin iş gücü piyasasındaki dirence işaret ettiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ise işsizlik oranının düşük seviyelerde olduğunu ve çalışma çağındaki Amerikalıların işe sahip olma oranının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş piyasasının hala güçlü olduğunu ancak soğuduğunu ifade etti.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalışla 33.734,88 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalarak 4.398,95 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,13 kayıpla 13.660,72 puana geriledi.

Haziran ayına ilişkin istihdam raporu, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişelerini artırırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin ile beklentilerin altında artarken işsizlik oranı yüzde 3,6'ya indi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı.

Analistler, istihdam verilerinin Fed'in agresif parasal sıkılaştırması karşısında iş gücü piyasasındaki dirence işaret ettiğini belirtti.

Haziran ayına dair istihdam verilerini değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden da ülkede işsizlik oranının art arda 17 ay boyunca yüzde 4'ün altında kaldığına işaret ederek çalışma çağındaki Amerikalıların işe sahip olma oranının son 20 yılın en yüksek seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Enflasyonun neredeyse yarı yarıya düştüğüne dikkati çeken Biden, kararlı ve istikrarlı bir büyüme gördüklerini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş piyasasının hala çok güçlü olduğuna ancak soğuduğuna işaret ederek, işsizlik oranını resesyon seviyelerine getirmeden de fiyatların aşağı çekilebileceğini savundu.

Bu yıl ek 1-2 faiz artırımının yanlış olacağına dair bir işaret görmediğini kaydeden Goolsbee, gelecek oranlarda ılımlı artışlar olduğunu fakat zamanlamada soru işareti bulunduğunu anlattı.