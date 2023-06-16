New York Borsası Haftayı Düşüşle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 34.299,12 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalarak 4.409,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kayıpla 13.689,57 puana geriledi. Yatırımcılar Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izlendi.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalışla 34.299,12 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalarak 4.409,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kayıpla 13.689,57 puana geriledi.

Yatırımcılar Fed'in para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izlendi.

Politika faizinin sabit tutulduğu son Fed toplantısının ardından banka yetkililerinin açıklamaları önem kazanırken, ilk açıklamalar Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'den geldi.

Waller, çekirdek enflasyonun düşmediğine işaret ederek, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Barkin de gelecek verilerin talep yavaşlamasının enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürdüğünü teyit etmemesi halinde daha fazla faiz artışı yapılması konusunda rahat olduğunu ifade etti.

Öte yandan Fed, ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun haziran sayısını yayımladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmenin, büyüme trendinin altında olduğu bir dönemi ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşamayı gerektirebileceği bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda 4,7 puan artışla 63,9'a yükselirken, son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Kısa vadeli enflasyon beklentileri haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3 oldu.

ABD'de piyasalar, 19 Haziran'ın federal tatil olması nedeniyle kapalı olacak.