New York Borsası Haftaya Yükselişle Başladı

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New York borsası, haftanın ilk işlem gününde Dow Jones endeksinin 300 puana yakın değer kazanmasıyla yüzde 0,63 artarak 44.094,77 puana ulaştı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de rekor kapanışlar gerçekleştirdi. Ticaret görüşmeleri konusunda iyimserlik borsa üzerindeki olumlu etkiyi artırdı.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 44.094,77 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 6.204,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 20.369,73 puana yükseldi. İki endeks de cuma günkü kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapacağına yönelik iyimserlikle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdıklarını bildirmesi sonrasında Kanada'dan dijital hizmet vergisi konusunda geri adım geldi.

Kanada'da hükümet, ABD ile yeni ekonomi ve güvenlik ortaklıkları hakkında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıyla teknoloji şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergisini yürürlükten kaldırma kararı aldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de 90 günlük tarife ertelemesinin süresinin dolacağı son haftaya girerken baskı arttıkça bir anlaşma telaşı olacağını belirtti.

Bazı ülkeler için tarifelerin 2 Nisan'da ilan edilen seviyelere çıkabileceğine işaret eden Bessent, "İyi niyetle müzakere eden ülkeler var ancak ülkeler, inatçı davranmaları nedeniyle anlaşmaya varamazsak, 2 Nisan seviyelerine geri dönebileceğimizin farkında olmalılar. Umarım bunun olması gerekmez." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de dünya genelinde dijital hizmet vergilerinin kaldırılacağını ve bunun devam eden ticaret müzakerelerinin bir parçası olmasını beklediğini kaydetti.

Hassett, ancak gelecekte bu vergiyi uygulayan ülkelerin "haksız ticaret uygulamaları" nedeniyle ABD Ticaret Temsilcisi Jameson Greer'in "gazabına uğrayacağını" söyledi.

Trump, ayrıca Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği notta, "ülkeye bir servete mal olduğunu ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

Aynı notu sosyal medya hesabından paylaşan Trump, "Jerome 'çok geç' Powell ve tüm yönetim kurulu, ABD'nin başına bunun gelmesine izin verdikleri için kendilerinden utanmalıdır." ifadesini kullandı.

Fed yönetim kurulunun sadece "oturup izlediğini" öne süren Trump, yüzde 1 ya da daha düşük maliyetle borçlanmaları gerektiğini vurguladı.

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alacak. Etkinlikte yarın Fed Başkanı Powell da konuşacak.

ABD kongresinde görüşülen "vergi indirimi" tasarısına dair gelişmelerle ülkede açıklanacak istihdam verileri de yatırımcılarca takip edilecek.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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